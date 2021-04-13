Kritik Kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 15.26'da başladı. Toplantının ana gündem konusunu, yeniden normalleşme adımı sonrası artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınacak yeni tedbirler oluşturacak. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni önemler konusunda ipucu vermişti.
Son Kabine Toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı.
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