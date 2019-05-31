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Kritik MGK toplantısı 4 saatten fazla sürdü!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen 'Pençe Harekâtı' kapsamlı şekilde ele alınmıştır.denidi.
Kritik MGK toplantısı 4 saatten fazla sürdü!

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. 4 saatten fazla süren toplantının ardından 4 maddelik MGK bildirisi yayımlandı. Toplantıda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığının belirtildiği bildiride, "Millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Bu bağlamda, Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen ‘Pençe Harekâtı’ kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye’nin, bütün terör örgütleriyle, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır" denildi.

'ASTANA RUHUNU ZEDELEDİĞİ BELİRTİLDİ'

Bildiride Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı’na aykırı olduğu,  Astana ruhunu zedelediği belirtilmiş; yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edilmiştir."

'OLDUBİTTİLERE İZİN VERMEYECEĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR'

Bildiriye göre, toplantıda Kıbrıs çevresinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı teyit edildi. Bildiride Kıbrıs özelindeki gelişmeler hakkında, "Bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

Öte yandan, bildiride Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısı hatırlatılarak, Sri Lanka’da yaşanan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı kınandı. Bildiride "Türkiye’nin; terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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