Kritik NATO zirvesi başladı

Belçika'da gerçekleştirilen ve NATO'nun 2030 vizyonunun ele alınacağı bunun yanı sıra Türkiye için de kritik konuların görüşüleceği zirve başladı.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

NATO'nun Belçika'da gerçekleştirilen kritik zirvesi başladı. Türkiye için de önemli konuların ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkiler ve özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin büyük öneme sahip olduğu zirve, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla başladı.

Stoltenrebg'in konuşması şu şekilde:

Sizlerle burada yüz yüze görüşmekten dolayı ne kadar mutlu olduğumu bildirmek istiyorum. Kritik bir dönem içerisindeyiz. Küresel barış, istikrar ve terör saldırıları ile küresel iklim değişiklikleri karşısında hiç bir ülke tek başına ayakta kalamayacağı herkes tarafından biliniyor. Biz Avrupa ve NATO olarak birlikte omuz omuzayız. Dünyanın en güçlü 30 ülkesi, ordusu ve 1 milyar kişilik bir nüfusu temsil ediyoruz. Dünyanın ekonomik gücünün yarısı, askeri gücünden yarıdan fazlasını temsil ediyoruz. Birlikte olduğumuzda her türlü tehdidi bertaraf edebiliriz. Bugün transatlantik anlaşmasında yeni bir sayfa açıyoruz. NATO ajandasını geleceğe taşımayı hedefliyoruz.