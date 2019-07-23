Kritik toplantı sona erdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. 2 saat 45 dakika süren görüşmede Suriye konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde mutabakatı sağlanan ABD heyetinin Türkiye'ye ziyareti gerçekleşti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry ve beraberindeki heyet, dün akşam Türkiye'ye geldi. Jeffry başkanlığındaki heyet, temaslarına bugün başladı. Bu kapsamda heyet ilk olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Saat 14.00'de başlayan görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Jeffry ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından bakanlıktan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, Suriye'deki siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi'nin kurulması konularının ele alındığı belirtildi.