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Kritik toplantı sona erdi: Tam 4 saat sürdü işte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
Kritik toplantı sona erdi: Tam 4 saat sürdü işte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin ardından sona erdi. 

MGK Bildirisi'nde, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi. 

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Toplantıda; Ülkemizin Güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş, barıyla icra edilmekte olan harekat ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür.

Güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve milli güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla BM Güvenlik Konseyi kararları ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı her veçhesiyle değerlendirilmiştir. 

HAREKAT AMACINA ULAŞANA KADAR SÜRECEK

Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.

Suriye’de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dâhil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edilmiştir. 

TÜRKİYE HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIR

Uluslararası toplum; Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde dinî ve etnik hiçbir ayırıma uğramaksızın evlerine ve topraklarına dönerek en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiye’yi desteklemeye davet edilmiştir.
Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye’nin, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü, her türlü iş birliğine hazır olduğu bir kez daha beyan edilmiştir. 

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış; gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.

1915 olayları hakkında tarihî ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış; hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.'' 

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