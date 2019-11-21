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Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından, basın toplantısı düzenledi.
Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, S-400 meselesine ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Suriye’deki gelişmelere dair Pompeo’nun bilgilendirildiğini belirterek, "Suriye’deki son durum hakkında da ihlallerin olduğunu, yani YPG’nin yaptığı ihlalleri ve terör saldırılarını da hatırlattık. Aramızdaki varılan mutabakat önemli ama bu mutabakatın gereği yerine getirilmelidir" dedi.

'MACRON’UN SÖZÜNE KARŞI NATO’NUN HALA CANLI OLDUĞU VURGULANDI'

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı değerlendiren Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantı, daha önceki toplantılar kadar uzun olmadı. Esasen 3-4 Aralık Londra’da, Liderler Toplantısı’na hazırlık maiyetinde bir toplantı oldu. Tabi NATO’nun bugünkü öncelikli konularını biraz önceki toplantıda herkes dile getirdi. Hemen hemen tüm konuşmacılar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı açıklama, yani ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ sözüne karşı NATO’nun hala canlı olduğunu, bölgenin ve müttefiklerin güvenliği için en önemli teşkilat olduğunu, bundan sonra da önemini devam ettireceğini vurguladılar. Tabii bütçe ve diğer öncelikli konular da gündeme geldi" diye konuştu.

'BARIŞ PINARI HAREKATI’NIN ÖNEMİNİ BİR KERE DAHA ANLATTIK'

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı’nın öneminin tekrar vurgulandığını belirterek, "Biz de yaptığımız konuşmada, özellikle NATO içinde dayanışmanın önemine vurgu yaptık ve terörle mücadelenin önemini, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan mücadelenin önemini vurguladık. Bu vesileyle de Barış Pınarı Harekatımızın önemini bir kere daha anlattık ki bu esasen sadece bizim için değil, NATO ittifakı için de önemli bir harekattı. Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları da değerlendirmiş bulunduk. Çalışma yemeğinde de bazı bölgesel konuları ve yeni ortaya çıkan tehditleri de gayri resmi bir ortamda ele alacağız" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ BAŞKANI SASSOLİ İLE DE GÖRÜŞTÜK'

Avrupa Parlamentosu yeni başkanı David Sassoli de görüştüğünü açıklayan Çavuşoğlu, "Brüksel’e gelmişken bu sabah, Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanı Sassoli ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Planladığımız saatten daha uzun süren bir görüşme oldu. Çünkü birçok konuyu ele aldık. Yeni KPK kuruldu, ayrıca yeni raportör var. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Parlamentosu ile ilişkilerimizdeki önemli konuları ele aldık. Bölgesel konuları ele aldık. Suriye konusunu, göç konusunu, terörle mücadele konusunu, PKK’lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, Avrupa Parlamentosunda adeta cirit atıyorlar. Bu düşüncelerimizi de kendileriyle paylaştık. Mültecilerin geri dönmesi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında bugünkü yaptığımız görüşmede uzun uzun ele alma fırsatı bulduk" dedi.

'GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR AMA DİPLOMASI ÖNEMLİ'

ABD ile S-400’lere ilişkin görüş ayrılığının devam ettiğini ancak diplomasinin önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Pompeo’nun tweetinde vurguladığı gibi bazı konularda görüş ayrılığımız devam ediyor ama diplomasi önemli. Bu diyalog kanallarının sürekli açık olması ve bunları konuşmamız önem arz ediyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde gündeme gelen konuları gözden geçirdik. Sözde Ermeni Soykırım tasarısının özellikle senatoda akim kalmasından duyduğumuz memnuniyeti ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi belki ziyarette her şeyi çözmedik ama sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir. Görüş ayrılığı içerisinde olduğumuz konulardan bir tanesi de S-400 meselesi. S-400 meselesinde de Türkiye’nin tutumunu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Trump’a hem baş başa dar kapsamlı görüşmede, hem de heyetlerarası görüşmede, daha sonra yine senatörlerin de katıldığı toplantıda gayet net bir şekilde dile getirmiştir. Görüş ayrılığımızın devam ettiği konusunda da mutabıkız. Bu konuyu konuşmaya devam edelim anlayışı ve kararı çıkmıştı. Bu konuda önümüzdeki Cuma günü Ankara’da bir toplantı gerçekleşecek ve önümüzdeki süreçte bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Biz daha önce S-400 konusunda ortak bir teknik çalışma yapalım, çünkü burada ABD’nin iddialarıyla, bizim tespitlerimiz arasında fark var. O teklifimizi bir kere daha yineledik. Önümüzdeki süreçte bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

'YPG’NİN İHLALLERİNİ VE TERÖR SALDIRILARINI HATIRLATTIK'

Pompeo ile yaptığı görüşmede, YPG’nin Suriye’de yaptığı ihlalleri ve terör saldırılarını hatırlattığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’deki son durum hakkında da ihlallerin olduğunu, yani YPG’nin yaptığı ihlalleri ve terör saldırılarını da hatırlattık. Aramızdaki varılan mutabakat önemli ama bu mutabakatın gereği yerine getirilmelidir. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Kara propagandaya karşı da doğru bilgilerin bizden alınması gerektiğini, sahada YPG’nin bunu sürekli gündeme getirdiğini görüyoruz. Tüm bu konuları, Suriye konusunu da ele aldık. Siyasi sürece önem veriyoruz ve önümüzdeki süreçte bu konularda görüşmeye devam etme konusunda mutabık kaldık. İkili ilişkileri de kısa bir şekilde değerlendirdik" diye konuştu.

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