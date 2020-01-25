  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

Kriz masaları oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturulduğunu duyurdu.
Kriz masaları oluşturuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda ve Genelkurmay Başkanlığı’nda kriz masaları oluşturuldu. İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepler alındı. İhtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler hızlı bir şekilde görevlendirildi. İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Batman'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi" denildi.

Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesinin planlandığı bildirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: 

"Bu kapsamda; Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ'a ulaştırılması sağlanacak. Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DEPREM YARDIMLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı. 

Foto galeri için  tıklayınYıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Video galeri için tıklayınİki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geceyi dışarda geçirdiler25 Ocak 2020 Cumartesi 09:47
  • Ölümcül virüs yayılıyor: İlk kez Avrupa'da rastlandı25 Ocak 2020 Cumartesi 09:45
  • Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır25 Ocak 2020 Cumartesi 09:42
  • Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular25 Ocak 2020 Cumartesi 09:36
  • GSM operatörlerinden Elazığ'a ücretsiz konuşma ve internet25 Ocak 2020 Cumartesi 09:33
  • "Okulları vatandaşlar için açtık"25 Ocak 2020 Cumartesi 09:32
  • MSB ve Genelkurmay'da kriz masası oluşturuldu25 Ocak 2020 Cumartesi 09:30
  • TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı25 Ocak 2020 Cumartesi 09:29
  • Dört kişi daha enkaz altından kurtarıldı25 Ocak 2020 Cumartesi 09:27
  • Manisa'da bir deprem daha25 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti