Kronik hastaların reçetelerinin geçerliliği uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık raporları ve reçeteler hakkında alınan kararı duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını duyurdu.

RAPORA KORONA DÜZENLEMESİ

Bakan Selçuk, bu sürede, ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağına işaret ederek, koronavirüs ile mücadelede, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında alınan yeni karara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak."

GEÇERLİLİK UZATILDI

Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını da kaydeden Bakan Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart'a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık." ifadelerini kullandı.

İLAÇLAR, ÜÇ AYLIK VERİLEBİLECEK

Bakanlık, daha önce de kronik hastaların mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklamıştı.

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri arasında raporları sona eren kronik hastalar da herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.