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Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

MEB, yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini, bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.

Sınavlar mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek. Bu konuda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tedbirler alınacak.

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