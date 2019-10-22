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Kronik öksürüğü olanlara 'gece beslenmesi' uyarısı

Uzun süreli geçmeyen öksürüğü bulunanlara gece yatmadan birkaç saat önce beslenme alışkanlıklarını sonlandırma uyarısı yapıldı.
Kronik öksürüğü olanlara 'gece beslenmesi' uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, mevsim geçişleri ile sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tipik belirtisinin öksürük olduğunu söyledi. 

Öksürüğün 8 haftadan uzun sürmesinin "kronik öksürük" olarak tanımlandığını ifade eden Gerek, kronik öksürüğün üst solunum yolu enfeksiyonları, alerji ve reflü gibi mide rahatsızlıklarıyla da görülebildiğini aktardı.

Mevsim geçişlerinde özellikle alerjisi bulunanlarda öksürüğün daha sık görüldüğüne işaret eden Gerek, "Öksürük değerlendirilirken mutlaka süresi, balgamlı olup olmadığı, gün içinde ortaya çıkış saatleri, şiddeti, tetikleyici faktörler ve eşlik eden diğer yakınmalar sorgulanmalıdır." dedi.

Prof. Dr. Gerek, astımın da kronik öksürüğün ikinci en sık nedeni olduğunu vurgulayarak, "Yaz ve kış döneminde öksürüğü olmayan sadece mevsim geçişlerinde yoğun öksürük görülmesi durumu alerji ile ilgili bir problemin olduğunu gösterir. Kronik öksürük, Kulak Burun ve Boğaz, Alerji ve Göğüs Hastalıkları olmak üzere üç ayrı branş tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur." diye konuştu.

"Gece sütü reflüye yol açabiliyor"

Uzun süreli öksürükte beslenmenin de önemine değinen Gerek, "Kronik öksürüğü olan birinin özellikle gece yatmadan en az dört saat önceden her türlü yeme içme eylemini bitirmesi lazım. Son dört saatte içebileceğimiz tek şey, su olmalı. Meyve, kuruyemiş, çay ve kahve de öksürük nedeni olur. Bunlardan uzak durmak gerekir." dedi.

Gerek, kronik öksürüğü bulunanların yaşadıkları ortama dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte evlerde kaloriferler de yanmaya başlayacak. Ortamın yeteri kadar nemli olması gerekir. Eğer kuru bir ortam varsa bu da öksürük için önemli bir kuvvetlendirici ortam olur. Nem veren bir cihaz ya da kaloriferlerin üzerine bir su kabı koyarak da ortamın nemini sağlayabiliriz. Bu da öksürük noktasında çok rahatlatır." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gerek, öksürük tedavisinde en iyi ilacın su olduğunu, ıhlamur, kekik gibi doğal bitkilerle hazırlanan içeceklerin de tedaviye olumlu katkısı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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