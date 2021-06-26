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Kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükellefleri için 'mücbir sebep' hali sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "mücbir sebep hali"nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi.
Kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükellefleri için 'mücbir sebep' hali sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Kovid-19 salgını kapsamında Mart 2020'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin ve 22 Mart 2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin, bu hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalara yer verildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Haziran 2021 tarihli genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verildiğine işaret edilen tebliğde, 22 Mart 2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan 'Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi' uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Mücbir sebep hali sona erenlerin, bu döneme ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) bugünü takip eden 15'inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerektiği bildirildi.

Kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin mükellefler tarafından, tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

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