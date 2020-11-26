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Kronik rahatsızlığı olanlara online sınav yapılacak

Gazetemizin “Öğrenciler Tepkili” manşetiyle gündeme getirdiği haber sonrası Atılım Üniversitesi, sadece kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin online olarak sınava girebileceklerini duyurdu.
Kronik rahatsızlığı olanlara online sınav yapılacak

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışlar salgınla mücadelede yeni kısıtlamaları beraberinde getirirken, Başkent’teki Atılım ve Bilkent üniversitelerinin diğer yüksek eğitim kurumlarının aksine ‘yüz yüze sınav’ kararı almaları tepkilere neden olmuştu. Gazetemizin 23 Kasım tarihinde “Öğrenciler Tepkili” manşeti ile gündeme getirdiği söz konusu olay sonrası Atılım Üniversitesi kısmi anlamda geri adım attı.

6ebfa2cd-9b32-4850-b4ba-159a99290729.jpgATILIM ÜNİVERSİTESİ’NDEN ONLİNE SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Atılım Üniversitesi resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin talep ettikleri takdirde online olarak sınava girebileceklerini açıkladı. Ancak Atılım Üniversitesi’nin sadece kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili aldığı online sınav kararı yeterli bulunmadı! Vakaların hızla artışa geçtiği bugünlerde yüz yüze sınavın hareketliliğe neden olacağı için bulaş riskini artıracağından endişe eden öğrenciler, sınavların herkese online yapılmasını talep ediyor. 

YÜZ YÜZE SINAVDAKİ ISRARIN NEDENİ ANLAŞILAMIYOR
Bulaş riskini azaltmak için birçok üniversitede eğitim ve sınavlar online yapılırken Atılım ve Bilkent üniversitelerinin sınavları yüz yüze yapma kararlarındaki bu ısrara anlam verilemiyor. Öğrenciler, sınav konusunda yeni kararların alınması için Atılım ve Bilkent üniversitelerine çağrı yapıyor. Aksi bir durumda mesuliyetin üniversite yönetimlerinde olduğu belirtiliyor. 

ATILIM’DAN YAPILAN ONLİNE SINAV DUYURUSU
 Atılım Üniversitesi’nin online sınavla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı duyuru şöyle: “Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerimiz tüm sınavlarına, talep ettikleri takdirde online olarak girebileceklerdir. Bu çerçevede, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerimizin bu rahatsızlığa ilişkin e-nabız Kişisel Sağlık Sisteminden alacakları Covid19 Kronik Risk Durum Raporunu Rektörlüğe iletilmek üzere kendi Dekanlık/Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgenin Üniversitemizde bu amaçla oluşturulan Komisyon tarafından onaylanmasından sonra yalnızca bu öğrencilerimizin sınavları online olarak yapılacaktır. E-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminden alınacak Covid19 Kronik Risk Durum Raporu dışındaki herhangi bir rapor değerlendirmeye alınmayacaktır.”

MERT YILMAZ /İLKSAYFA-

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