Küçük Melek yardım eli bekliyor

Diyarbakır'da spina bifida hastalığı nedeniyle ameliyat olması gereken 2,5 yaşındaki Melek Doğan yardım eli bekliyor.

Minik Melek'in kolon kanseri tedavisi gören annesi Firdevs Doğan, kızının tedavisi için sosyal medyada gönüllüler tarafından kampanya başlatıldığını ancak valilikten izin beklendiğini söyledi.

'KARDEŞLERİM YÜRÜYEBİLİYOR BEN NİYE YÜRÜYEMİYORUM'

Kızının hastalığından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten anne Doğan, "Melek 2,5 yaşında ve belden aşağısı tutmuyor. Sırtında bir kese var. Ameliyat olması gerekiyor. Her gün bizim için ölüm gibi. Kendisi de durumunun farkında. 'Kardeşlerim yürüyebiliyor ben niye yürüyemiyorum' diyor. Doğduktan 20 gün sonra ameliyat oldu. Hep acı çekiyor. Emekleyemiyor. Hep bu şekilde yan ya da yüzükoyun uzanıyor. Gece gündüz öylece uzanıyor veya kucağımıza alıyoruz. Zihinsel olarak çok şükür bir problemi yok. Belden aşağısı tutmuyor. Şu an rutin tedavileri sürüyor. Neredeyse her gün hastaneye gidiyoruz, fizik tedavi görüyor. Ancak ameliyat edebilmemiz için gereken 25 bin lira kadar parayı bulamıyoruz. Sırtı bir yere değdiği zaman hemen sırtının ağrıdığını söylüyor ve ağlıyor. Burada bazı yerlere başvuru yaptık ama netice alamadık. Ameliyatı da karşılanmıyor. Hiçbir yardım da alamadık" dedi.

'AMELİYAT OLABİLMESİ İÇİN 25 BİN LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR'

'Çocuklar üşümesin' isimli platformun Melek'in tedavisi için başlatmak istediği kampanyayla ilgili valilikten izin beklenildiğini ifade eden Doğan, izin süresinin gecikeceğini ve kızı Melek'in acilen ameliyat edilmesi söyledi. Doğan, "Valiliğe gidip yardım toplanabilmesi için izin almaya gittik ancak işlemler uzun sürüyor. Kızımın acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. O süreyi bekleyemiyoruz. Sosyal medyadan yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız var, ancak izin almamız gerekiyor. İznimiz olmadığı için de kısa sürede bu parayı toplayamıyoruz. Bir yerden de bulamıyoruz. Kızımın bu halden kurtulmasını istiyorum. Kızım artık uyuyamıyor. Her gün acı çekiyor. Ameliyat olabilmesi için 25 bin liraya ihtiyacımız var. Ben bunu karşılayamıyorum. Eşim uzun süredir işsizdi, yeni işçi olarak çalışmaya başladı. Maddi durumumuz olmadığı için kısa sürede bu parayı biriktirme şansımız da yok" diye konuştu.

'BAĞIRSAK KANSERİYİM, ÖNCE EVLADIMIN İYİ OLMASINI İSTİYORUM'

Kendisinin de kolon kanseri olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu ifade eden Doğan, "Ben de bağırsak kanseriyim, şu an tedavi görüyorum. Çok şükür durumum iyi ancak öncelikle evladımın iyi olmasını istiyorum. O iyi olursa ben de iyi olurum. Hangi kapıya gittiysek yüzümüze kapandı. Ben dört gözle gelecek yardımı bekliyorum. İnşallah bir yardım bulunacak ve çocuğum iyi olacak" dedi.