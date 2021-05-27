Küçük misafirler müzede hem öğrendiler hem eğlendiler

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, covid-19 tedbirleri kapsamında küçük misafirlerini ağırlıyor. Ziyarete gelen çocuklar müzeyi gezerek hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar.

Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi’nde hizmet veren müzeye gelen çocuklar hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gerek müze içerisinde gerekse açık havada birçok etkinlik yaparak keyifli vakit geçirdi. Düzenlenen etkinlikler çocukların el motor becerilerini geliştirirken hayal dünyalarını da genişletmelerine imkan sunuyor.

Günü spor yaparak tamamladılar

Sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada boyama yapan çocuklar hayallerini fırçalar ile bez çantaların üzerine resmetti. Daha sonra eğitmenler eşliğinde müzeyi gezen çocuklar eğlenmenin yanı sıra öğrenmenin de keyfini çıkardılar. Son olarak günü spor ile tamamlayan çocuklar müzik eşliğinde “zumba” yaparak doyasıya eğlendi. Günlerce evde kalarak arkadaşlarından uzakta olduklarını dile getiren minikler, “Fethi Yaşar Başkanımıza bizlere böyle bir gün yaşattığı için çok teşekkür ederiz” mesajlarını iletti.