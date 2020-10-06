Küçük piyanist külliyede resital vereceği günü bekliyor

GAZİANTEP'te düzenlenen Teknofest etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyona dinletisi yapan ve külliyeye davet edilen 8 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano resitali yapacağı günü bekliyor.

Ailesinin ağabeyinin çalması için aldığı piyanoyla içindeki müzik aşkını notalara döken 8 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat, yeteneği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çekmeyi başardı. Teknofest’te küçük piyanistle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamit Erdem Özpolat'ı külliyeye davet ederek orada piyano dinletisi yapmasını istedi. Okulda her fırsatta piyano çalmaya devam eden minik piyanist külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği günü bekliyor. İleride büyük bir piyanist olmak isteyen Özpolat, kendisine Fazıl Say’ı örnek alıyor.

ARKADAŞLARI TENEFÜSTEYKEN O PİYANO ÇALIYORDU

İlkokul 1’inci sınıfta arkadaşları teneffüste oyun oynarken piyano çalan Özpolat, öğretmenlerinin iyi bir kulağının olduğunu söylemesinin ardından piyano çalmaya yöneldi.

8 yaşındaki küçük piyanist, “İlk önce ağabeyime piyano almıştık. O çalmayı bırakınca annem canım sıkılmasın diye başlattı. Daha sonra öğretmenlerim iyi bir kulağımın olduğunu söylediler. Bende daha çok piyano çalmaya yöneldim. Eğitim aldım. Teknofest'te Cumhurbaşkanımıza piyano çaldım. Kendisi çok beğendi ve külliyede dinleti yapmamı istedi. Bende oraya gitmeyi bekliyorum. Festivalde çaldığımda beni tebrik etti” diye konuştu.

FAZIL SAY’I ÖRNEK ALIYORUM

İleride büyük bir piyanist olmak istediğini dile getiren Özpolat, “Kendime Fazıl Say'ı örnek alıyorum. İleride büyük bir piyanist olmak istiyorum. Okuldaki öğretmenlerim bana destek oldular. Yurt dışına Ukrayna, Amerika ve Almanya video göndererek katıldığım yarışmalarda birinci oldum" diye konuştu.

"YETENEĞİNİ ŞANS ESERİ KEŞFETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunu külliyeye davet etmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden anne Kübra Özpolat, "Oğlumun şans eseri yeteneğini keşfettik. Daha sonra okulumuz da bize destek oldu. Ailemizde müzikle ilgilenen kimse yok. Erdem okuma-yazmayı çabuk öğrendi. Biz de canı sıkılmaması için piyano çalmaya başlattık. Buradaki hocaları kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların yönlendirmeleri ile piyano derslerine yöneldik. Okulda piyano desteği sağladılar. Öğretmenleri sürekli teşvik ederek çok destek oldular. Bu şekilde çok kısa sürede çabuk ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti. Çok gururluyuz. Yarışmalarda burada hazırlandık. Hepsinde derece aldı. Okulun etkinliği ile kendisinin görev almasını istediler. Hamit Erdem arkadaşlarıyla birlikte karşılama etkinliğinde görev aldı. Cumhurbaşkanımız kendisini külliyeye davet ederek bir resital vermesini istedi. Olursa biz de çok mutlu oluruz" dedi.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Öğrencilerin yeteneklerini öğrenmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek anaokulundan 8'inci sınıfa kadar takip ettiklerini belirten kolejin kampüs müdürü Şeyma Tanrıöver şunları söyledi:

"Sosyal takip programı ile öğrencilerimizin uygulamalı dersler noktasındaki yeteneklerini keşfedip bunları kayıt altına almak adına anaokulundan 8'inci sınıfa kadar çalışmalar yürütmekteyiz. Keşfedilmeye değer yönlerini ortaya çıkarıp, öğrencilerimiz adına nitelikli bir gelecek sunabilmek için eğitimlerimize devam ediyoruz. Yetenek konusunda bir şeyler oluşmasa da en azından kaliteli hobilerinin olması, nitelikle süreç yönetebilmeleri adına öğrencelerimiz için bir portföy dosyası oluşturup, 8'inci sınıfın sonunda onların liselere kabulünde bir envanter oluşturmuş oluyoruz. Uygulamalı derslerimizle anaokulundan itibaren yetenekleri keşfedilmeye başlıyor."