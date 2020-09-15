Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarından toplu taşıma talebi, "fazladan 1-2 km yol yürüyoruz"

Sincan Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışanlar toplu taşıma araçlarının sanayiye gelmediğini belirterek ulaşım talebinde bulunuyor.

Sincan Merkez Küçük Sanayi Sitesi’nde toplu taşıma araç imkânı bulunmaması sanayide çalışan vatandaşlar için büyük bir sorun anlamına geliyor. Akşam ve sabah saatlerinde Sincan Merkez’e toplu taşıma araçları ile gelen vatandaşlar belirli bir süre yürüyerek ancak iş yerlerine varabiliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan sanayi esnafı, “Herkesin arabası yok. Otobüsle işe gelenler var. En azından sabah ve akşam saatlerinde bazı otobüslerin buradan geçmesi sağlanabilir” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım talebinde bulundu.

FAZLADAN 1-2 KM YOL YÜRÜYORUZ

Sincan Merkez’e yakın Küçük Sanayi’de oto tamiri ile birçok üretim atölyesi bulunuyor. Onlarca iş yerinin ve yüzlerce kişinin istihdam edildiği bu noktada toplu taşıma araçlarının bulunmaması özellikle çalışanlar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Gazetemize konuşan çalışanlar, “Sabah ve akşam saatlerinde buraya ulaşım gerçekten zor. Sincan Merkez’e kadar gelen otobüslere biniyoruz. Yaklaşık 1-2 Km yol yürüyerek buraya ulaşıyoruz. Akşam ise tüm günün yorgunluğu üzerine bir de o yolu tekrar yürümek zorunda kalıyoruz. Burada çalışan insanlar genelde atölyede, oto tamirinde bedenleriyle çalışan ve fiziki anlamda gerçek çok yorulan insanlar. Tekrar o yolu yürümek büyük güçlük. Sanayi’nin tam ortasından Sanayi Caddesi’nin devamı olarak 225’inci cadde geçiyoruz. Buradan mesai giriş çıkış saatlerinde otobüs geçebilir” diye konuştu.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ ÖNERGE VERDİ

Yaşanan sorunu dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Sincan Meclis Üyesi Mustafa Ünver ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne konuyla ilgili önerge verdi. Ünver önergede şu ifadelere yer verdi:

“Sincan Merkez Küçük Sanayi Sitesi’ne toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı yoktur. Sanayi sitesine ulaşım sağlamak için 514 nolu hat otobüslerinin(Sıhhiye-Çimşit) Küçük Sanayi Sitesi’nden geçmesi hususundaki; önergemizin Meclis gündemine alınarak gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA