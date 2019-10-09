Küçük seymenler ve bacıerenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği, bu yıl Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı olması sebebiyle oluşturulacak büyük kortej için Keçiören Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu’nda seymenler ve bacıerenler yetiştiriyor.

Ankara Kulübü Derneği Üyeleri 6 okulda öğrencilere ücretsiz seymen oyunları öğretiyor. Okullarda seymen ve bacıerenler yetiştiren dernek üyeleri, öğrencileri 27 Aralık’taki kutlamalara hazırlıyor. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının kutlanacağı 27 Aralık’ta ki büyük korteje hazırlanan öğrenciler hem seymen oyunlarını öğreniyor hem gelenek ve kültürümüzü yaşatıyor.

SEYMEN VE BACIERENLER YETİŞİYOR

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı olduğuna işaret ederek, “27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını kutlayacağız. Çok büyük bir kortej oluşturulacak. Biz de buna ithafen bazı okullara seymen ve bacıeren projeleri sunarak, hem seymenlik geleneğini öğretelim hem oyunlarımızı öğretelim istedik. Aynı zamanda okulların kendi bünyelerinde yapacakları 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda da çocuklarımız güzel bir oyun sunabilme kabiliyetine erişsin istedik.”

EĞİTİMLER “GÖNÜLLÜ” HOCALARDAN

“Biz kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuzdan dolayı hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Tüm eğitimlerimizi ücretsiz ve gönüllü veriyoruz. Biz sadece 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek korteje eğitim alan çocuklarımızın katılmasını talep ettik. Okullarımızda bu projeye sıcak baktı. Bu okulda 25 erkek öğrenci, 25 kız öğrenciyle çalışmaya devam ediyoruz. Haftaya bu sayılar 30’a çıkacak” dedi.

4 YILLIK BİR PROJE

Dernek olarak 6 okulda bu çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Saka, “Amaç burada yetişen öğrencilerimizi önümüzdeki yıllardaki kutlamalara hazırlamak. Önümüzde meclisimizin açılışının 100’üncü yılı var, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023 yılı var. Eğitim verdiğimiz öğrencileri bu kutlamalara hazırlamak istiyoruz. 4 yıllık bir proje bu. Amacımız geleneği öğretmek, oyunları öğretmek. 18’e yakın oyun sayımız var. Hepsini öğrenemeseler bile 5-6 tanesinin hakkını vererek öğrenmek kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İSTEKLİ

Küçük seymenlere yeni yitme dediklerini de kaydeden Saka, “Yeni yitme seymen sayımız oldukça fazla. Bu bir projedir. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız çok hevesli ve istekli. Okul Müdürü Hürmüz Kevioğlu ise çabalarından dolayı Ankara Seymenler Kulübü Derneği ve hocalarına teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı, “Özellik ile Başkentimiz için seymen ekibinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız böyle bir istekle geldi talep oluştu, öğrencilerimizin de istekli olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Okulumuzun böyle bir projede yer alması bizim için önemli.”

DAHA SAYGILI, DAHA DİNGİN VE HOŞGÖRÜLÜ

“Bu projeye veliler de büyük ilgi gösterdi ve destek verdi. Veliler hocalarımıza bize de eğitim versinler diye talepte bulunmuşlar. Bu tür etkinliklerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür sosyal etkinlikler kültürümüzün gelecek kuşaklara sağlıklı ve doğru aktarılması açısından çok önemlidir. Bunları yaptığınız zaman insanlar arasındaki olumsuzlukları da en aza indirebiliyorsunuz. Çocuklarımız bu etkinliklere katıldıkça daha sevecen, daha saygılı, daha dingin ve hoşgörülü oluyorlar. Ben burada emek veren başta Bahadır hocamıza olmak üzere tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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