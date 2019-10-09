  • BIST 99.649
  • Altın 286,226
  • Dolar 5,8613
  • Euro 6,4365
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

Küçük seymenler ve bacıerenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği, bu yıl Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı olması sebebiyle oluşturulacak büyük kortej için Keçiören Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu’nda seymenler ve bacıerenler yetiştiriyor.
Küçük seymenler ve bacıerenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği Üyeleri 6 okulda öğrencilere ücretsiz seymen oyunları öğretiyor. Okullarda seymen ve bacıerenler yetiştiren dernek üyeleri, öğrencileri 27 Aralık’taki kutlamalara hazırlıyor. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının kutlanacağı 27 Aralık’ta ki büyük korteje hazırlanan öğrenciler hem seymen oyunlarını öğreniyor hem gelenek ve kültürümüzü yaşatıyor.

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,.jpg

SEYMEN VE BACIERENLER YETİŞİYOR

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı olduğuna işaret ederek, “27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını kutlayacağız. Çok büyük bir kortej oluşturulacak. Biz de buna ithafen bazı okullara seymen ve bacıeren projeleri sunarak, hem seymenlik geleneğini öğretelim hem oyunlarımızı öğretelim istedik. Aynı zamanda okulların kendi bünyelerinde yapacakları 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda da çocuklarımız güzel bir oyun sunabilme kabiliyetine erişsin istedik.”

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,,.jpg

EĞİTİMLER “GÖNÜLLÜ” HOCALARDAN

“Biz kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuzdan dolayı hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Tüm eğitimlerimizi ücretsiz ve gönüllü veriyoruz. Biz sadece 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek korteje eğitim alan çocuklarımızın katılmasını talep ettik. Okullarımızda bu projeye sıcak baktı. Bu okulda 25 erkek öğrenci, 25 kız öğrenciyle çalışmaya devam ediyoruz. Haftaya bu sayılar 30’a çıkacak” dedi.

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,,,.jpg

4 YILLIK BİR PROJE

Dernek olarak 6 okulda bu çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Saka, “Amaç burada yetişen öğrencilerimizi önümüzdeki yıllardaki kutlamalara hazırlamak. Önümüzde meclisimizin açılışının 100’üncü yılı var, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023 yılı var. Eğitim verdiğimiz öğrencileri bu kutlamalara hazırlamak istiyoruz. 4 yıllık bir proje bu. Amacımız geleneği öğretmek, oyunları öğretmek. 18’e yakın oyun sayımız var.  Hepsini öğrenemeseler bile 5-6 tanesinin hakkını vererek öğrenmek kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,,,,,,.jpg

ÖĞRENCİLER İSTEKLİ

Küçük seymenlere yeni yitme dediklerini de kaydeden Saka, “Yeni yitme seymen sayımız oldukça fazla. Bu bir projedir. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız çok hevesli ve istekli. Okul Müdürü Hürmüz Kevioğlu ise çabalarından dolayı Ankara Seymenler Kulübü Derneği ve hocalarına teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı, “Özellik ile Başkentimiz için seymen ekibinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız böyle bir istekle geldi talep oluştu, öğrencilerimizin de istekli olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Okulumuzun böyle bir projede yer alması bizim için önemli.”

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,,,,.jpg

DAHA SAYGILI, DAHA DİNGİN VE HOŞGÖRÜLÜ 

“Bu projeye veliler de büyük ilgi gösterdi ve destek verdi. Veliler hocalarımıza bize de eğitim versinler diye talepte bulunmuşlar. Bu tür etkinliklerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür sosyal etkinlikler kültürümüzün gelecek kuşaklara sağlıklı ve doğru aktarılması açısından çok önemlidir. Bunları yaptığınız zaman insanlar arasındaki olumsuzlukları da en aza indirebiliyorsunuz. Çocuklarımız bu etkinliklere katıldıkça daha sevecen, daha saygılı, daha dingin ve hoşgörülü oluyorlar.  Ben burada emek veren başta Bahadır hocamıza olmak üzere tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

seymen,-bacierenler,-ankara-kulubu-dernegi-uyeleri,-halil-bahadir,,,,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den asfalt cevabı: Eksiklikler tamamlansın toz kalkacak09 Ekim 2019 Çarşamba 00:10
  • Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tepkileri sürüyor08 Ekim 2019 Salı 00:25
  • Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gazetemize teşekkür08 Ekim 2019 Salı 00:20
  • 'Hayır Marketi'nde yüzler gülüyor08 Ekim 2019 Salı 00:15
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: El işçiliğinde KDV sıfır olmalı08 Ekim 2019 Salı 00:10
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan dua ve destek istedi07 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
  • Başkent'in ilginç köyü: Kesiktaş07 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin07 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti