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Küçük teknelerle avlanan balıklar tezgahları süslüyor

Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'daki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor.
Küçük teknelerle avlanan balıklar tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgahlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor.

Sabah erkenden denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit, çinekop ve levrek tezgahlarda satışa sunuluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan'da başladığını anımsattı.

Küçük tekne balıkçılarının ise avlanmaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar tezgahlara taze balık yetiştirmek için erken saatlerde mesailerine başlıyor. 5-12 metre büyüklüğündeki tekneler ava devam ediyor." dedi.

"Tezgahlarda her zaman taze balık var"
Pehlivanoğlu, kentin taze balık ihtiyacının karşılanmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız av yasağı olduğu için balıkların buzhanelerden alındığını, taze olmadığını düşünüyor. Bu yanlıştır. Tezgahlarda her zaman taze balık var. Vatandaşlarımız güvenle tezgahlardaki balıkları alıp tüketebilir." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da her gün avladıkları balıkları taze olarak tezgahlarında satışa sunduklarını ifade etti.

Vatandaşların av yasağıyla birlikte "taze balık olmayacağı" düşüncesine kapıldığına dikkati çeken Erol, şunları söyledi:

"15 Nisan'dan sonra büyük gırgırlara av yasağı geldi. Yasak var diye 'balık çıkmayacak, balık olmayacak' diye bir şey yok. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Şimdi istavrit, levrek ve çinekop çıkıyor. Balıklarımız günlük ve taze. 12 metreye kadar olan tekneler denize ağ atmaya devam ediyor."

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