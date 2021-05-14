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Küçük Yusuf, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Küçük Yusuf, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna çıkan Yusuf Duha K. (8), TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu yakınındaki evinin önünde bisiklet süren Yusuf Duha K., aniden yola çıktı. Bu sırada Giresun’dan Trabzon yönüne giden 53 DY 780 plakalı TIR'ın şoförü A.E., küçük çocuğa çarpmamak için direksiyon kırdı. Yusuf Duha K.'nin yanından geçen TIR'ın şoförü A.E. ileride durdu. Arkadan gelen başka bir TIR ise bisikletli çocuğu fark ederek durdu. Bisikletini durduramadığı için yola çıktığı belirtilen belirtilen Yusuf Duha K., yere düştü. Yerinden doğrulan küçük çocuk, eve koştu. 

Yusuf Duha K.,ailenin çağırdığı ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tomografisi çekilen Yusuf Duha K.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada o korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazadan kıl payı kurtulan Yusuf Duha K.'nin bisikletten düştüğü, ardından da panik içerisinde kalkıp eve koştuğu görüldü.

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