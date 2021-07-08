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Küçük yüzücüden büyük şov

Yenimahalle Belediyesi’nin minik kulacı Umut Ata Sarıkaya, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Keçiören Belediyesi Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’na damga vurdu.
Küçük yüzücüden büyük şov

Ankara genelinden 245 sporcunun katıldığı şampiyonada Yenimahalle’nin başarılı yüzücüsü Umut Ata Sarıkaya, 50 metre serbest, 200 metre karışık ve 200 metre serbest stilde 1’inci olurken 50 metre kelebek stilde de 2’inci olarak 9 yaş klasmanında Ankara’nın en yüksek puanlı sporcusu oldu.

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Madalyalar Yenimahalle’ye

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonaya Yüzme Takımı Alt Yapı Antrenörü Mert Parlak’ın çalıştırdığı 5 sporcusuyla katıldı. 
Madalyaları toplayarak Yenimahalle’nin gururu olan Sarıkaya’nın yanı sıra kulüp sporcularından Emir Özel, Pınar Nur Demirel, Duru Tulgar ve Mehmet Efe Güvenmez de rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren yarışlara var gücüyle asılan küçük sporculardan Emir Özel 50 metre sırtüstünde 5’inci olurken, Pınar Nur Demirel 200 metre serbest, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama stilde 6’ıncı olarak önlerindeki şampiyonalar için umut vadetti. 

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