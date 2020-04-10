  • BIST 96.432
  • Altın 363,757
  • Dolar 6,7129
  • Euro 7,3442
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Küçükbaş hayvancılık için 'milli seferberlik' talebi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı." dedi.
Küçükbaş hayvancılık için 'milli seferberlik' talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için tarım ve küçükbaş hayvancılıkta önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece insan sağlığı ve toplumsal hayatta değil, ekonomide de tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, küçükbaş hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasında aksaklık yaşanmaması için acil eylem planı uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Çelik, salgınla mücadelede önem taşıyan "Evde Kal" çağrısının koyun eti talebinde azalmaya yol açtığını bildirdi.

Çelik, "Salgının ekonomiye etkisi küçükbaş hayvancılık sektörüne de yansımıştır. Koyun eti daha çok lokanta ve restoranlarda tüketilir. Lokanta ve restoranların geçici olarak kapatılması, piknik ve mesire alanlarının yasaklanması ve vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması koyun etine olan talebi azaltmıştır." diye konuştu.

"Yetiştiricilerimizin desteklenmesi şart"
Hayvancılıkta üretimin ve pazarlamada devamlılığın çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yetiştiricilerimiz yatırımların heba olmaması adına koronavirüsün getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu ortamda başta yem fiyatları olmak üzere üretim maliyetleri artmışken, kesim fiyatlarının düşmesi, talebin de azalması yetiştiricilerimizi içinden çıkılmaz bir duruma itmektedir. Yetiştiricilerimizin desteklenmeleri şarttır. Zararına üretim yapmaya ilelebet devam edemezler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hemen her konuşmasında vurguladığı gibi, salgınla mücadele sürecinde, kendi kendine yeten ve üretimde kesintinin olmadığı bir ülke olmak artık daha çok önem taşımaktadır. Bu durumu devam ettirmeliyiz."

Hayvancılıkta alınması gereken önlemler
Çelik, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için tarım ve küçükbaş hayvancılıkta önlemler alınarak 'Acil Eylem Planı' uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Merkez Birliği olarak üretimin sekteye uğramaması için alınması gereken önlemleri değerlendirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yem bitkisi üretiminin artırılması için, bunları kendisi üreten yetiştiricilerin yem maliyetlerinin tamamı sübvanse edilmelidir. Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli finansman sağlanmalıdır. Kuzu kesim fiyatlarına müdahale edilmeli, fiyatların üretimi etkileyecek düzeylere inmesinin önüne geçilmelidir. Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etmeli, kesim çağına gelmiş hayvanların etlerini 'kavurma' gibi et ürünlerine dönüştürerek raf ömrü uzatılmalıdır. Özellikle piyasa ihtiyacının üzerindeki keçi sütü, keçi yetiştiricilerinden alınarak süt tozuna çevrilmelidir. Hayvan pazarları ile yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerindeki altyapı çalışmalarına şimdiden başlanmalıdır. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sıfır faizli işletme kredileri verilmeli, sektörün finansal sorunları çözülmelidir. Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru koşulları kolaylaştırılmalıdır. Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalıdır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'defin işlemleri' hakkında yeni açıklama09 Nisan 2020 Perşembe 14:53
  • 82 yaşındaki Fahri Ümmetoğlu gözyaşlarını tutamadı09 Nisan 2020 Perşembe 09:58
  • Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü08 Nisan 2020 Çarşamba 09:45
  • Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor07 Nisan 2020 Salı 15:54
  • WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı07 Nisan 2020 Salı 14:52
  • Kozalak toplarken canından oldu07 Nisan 2020 Salı 10:24
  • Koronavirüsle mücadelede 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı07 Nisan 2020 Salı 09:51
  • Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor07 Nisan 2020 Salı 09:42
  • Bugün Berat Kandili07 Nisan 2020 Salı 09:18
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama: Korona'dan korunmak için okunacak dualar06 Nisan 2020 Pazartesi 20:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti