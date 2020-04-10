Küçükbaş hayvancılık için 'milli seferberlik' talebi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için tarım ve küçükbaş hayvancılıkta önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece insan sağlığı ve toplumsal hayatta değil, ekonomide de tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, küçükbaş hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasında aksaklık yaşanmaması için acil eylem planı uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Çelik, salgınla mücadelede önem taşıyan "Evde Kal" çağrısının koyun eti talebinde azalmaya yol açtığını bildirdi.

Çelik, "Salgının ekonomiye etkisi küçükbaş hayvancılık sektörüne de yansımıştır. Koyun eti daha çok lokanta ve restoranlarda tüketilir. Lokanta ve restoranların geçici olarak kapatılması, piknik ve mesire alanlarının yasaklanması ve vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması koyun etine olan talebi azaltmıştır." diye konuştu.

"Yetiştiricilerimizin desteklenmesi şart"

Hayvancılıkta üretimin ve pazarlamada devamlılığın çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yetiştiricilerimiz yatırımların heba olmaması adına koronavirüsün getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu ortamda başta yem fiyatları olmak üzere üretim maliyetleri artmışken, kesim fiyatlarının düşmesi, talebin de azalması yetiştiricilerimizi içinden çıkılmaz bir duruma itmektedir. Yetiştiricilerimizin desteklenmeleri şarttır. Zararına üretim yapmaya ilelebet devam edemezler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hemen her konuşmasında vurguladığı gibi, salgınla mücadele sürecinde, kendi kendine yeten ve üretimde kesintinin olmadığı bir ülke olmak artık daha çok önem taşımaktadır. Bu durumu devam ettirmeliyiz."

Hayvancılıkta alınması gereken önlemler

Çelik, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için tarım ve küçükbaş hayvancılıkta önlemler alınarak 'Acil Eylem Planı' uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Merkez Birliği olarak üretimin sekteye uğramaması için alınması gereken önlemleri değerlendirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yem bitkisi üretiminin artırılması için, bunları kendisi üreten yetiştiricilerin yem maliyetlerinin tamamı sübvanse edilmelidir. Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli finansman sağlanmalıdır. Kuzu kesim fiyatlarına müdahale edilmeli, fiyatların üretimi etkileyecek düzeylere inmesinin önüne geçilmelidir. Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etmeli, kesim çağına gelmiş hayvanların etlerini 'kavurma' gibi et ürünlerine dönüştürerek raf ömrü uzatılmalıdır. Özellikle piyasa ihtiyacının üzerindeki keçi sütü, keçi yetiştiricilerinden alınarak süt tozuna çevrilmelidir. Hayvan pazarları ile yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerindeki altyapı çalışmalarına şimdiden başlanmalıdır. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sıfır faizli işletme kredileri verilmeli, sektörün finansal sorunları çözülmelidir. Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru koşulları kolaylaştırılmalıdır. Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalıdır."