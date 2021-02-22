  • BIST 1.558
  • Altın 406,119
  • Dolar 7,0357
  • Euro 8,5386
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan 'martıların abisi'ne yardım sözü

Turan Bedirhanoğlu, "çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besleyen" Sönmez Aras'a, sağlık sorunlarının çözülmesine destek olunacağı ve yeni bir eve taşınması için yardım edileceğinin müjdesini verdi.
Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan 'martıların abisi'ne yardım sözü

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, her gün çöpten topladığı ekmeklerle martıları beslediği için mahallesinde "martıların abisi" olarak tanınan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan Sönmez Aras'a hastane işlemleri ve yeni bir eve tanışması için yardım sözü verdi.

Kaymakam Turan Bedirhanoğlu, yalnız yaşadığı evinde Sönmez Aras'ı ziyaret etti. Ziyarette, Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kasım Şengönül ve Kanarya Mahallesi Muhtarı Rüstem Güneş de yer aldı.

Sönmez Aras'ın sorunlarını dinleyen Bedirhanoğlu, Aras'ın martıları her gün beslemesinin güzel bir insanlık örneği oluşturduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Bedirhanoğlu, Aras'ın sağlık sorunlarından bir an önce kurtulması için kendisine yardım edeceklerini, en kısa sürede yeni bir eve taşınması için kira yardımı yapacaklarını ve ev eşyalarının alınması için destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) dün servis ettiği "Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor" haberiyle Sönmez Aras'ın durumunu fark ettiklerini belirten Bedirhanoğlu, toplumsal duyarlılık örneği habercilik için AA'ya teşekkür etti.

Aras'ın sağlığına kavuşması için gerekli kurumlarla iletişime geçilirken, Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Aras için bir ev bulunacak ve eşya alınacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı Kırkdilim Geçişi'ndeki 'T2 Tüneli'nde ışık göründü22 Şubat 2021 Pazartesi 14:53
  • DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi22 Şubat 2021 Pazartesi 14:51
  • Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan 'martıların abisi'ne yardım sözü22 Şubat 2021 Pazartesi 14:51
  • FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon: 20 gözaltı kararı22 Şubat 2021 Pazartesi 14:50
  • İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!22 Şubat 2021 Pazartesi 14:36
  • Irak'ın Metina bölgesinde MİT operasyonu! 3 terörist öldürüldü22 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
  • Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü22 Şubat 2021 Pazartesi 14:10
  • Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi22 Şubat 2021 Pazartesi 14:03
  • Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı Kırkdilim Geçişi'ndeki 'T2 Tüneli'nde ışık göründü22 Şubat 2021 Pazartesi 14:00
  • Girdiği villada uyuya kalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından bağlanarak, yakalandı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti