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Küçükçekmece'de 15 katlı binada korkutan yangın

KÜÇÜKÇEKMECE'de 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Küçükçekmece'de 15 katlı binada korkutan yangın

İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan 15 katlı binanın çatısında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangın sebebiyle tüm binayı kısa sürede duman kapladı. Bina içindeki dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaralanan olmadı. 
 

"YANGIN ÇATI KATINDA ÇIKIYOR"

Yangını gören mahalle sakini , "Yeni yapılan binaların çoğu ahşap yanıcı madde bunun düzeltilmesi lazım. Yangın çatı katında çıkıyor. Şuan binlerce binada aynı tehlike var. Hepsi yangına müsait Allah korusun. Duman merdiven boşluğundan aşağıya geliyor." diye konuştu.

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