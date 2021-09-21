Küçükçekmece'de, Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanık Serdar Taş "cinsel istismar" suçundan 8 yıl hapse mahkum edilirken, "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraat etti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Serdar Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Ebru Erdem'in babası Murat Erdem de duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Serdar Taş'ın "çocuğa yönelik kasten öldürme", "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Murat Erdem'in avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Sanık Serdar Taş, bir önceki mütalaada beraatinin istediğini, savcının mütalaasını değiştirmesini anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez'in "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan beraatlerine karar verdi.

Sanık Taş'ın Küçükçekmece Adliyesi'nde "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davanın ertelenmesine karar verildiğini belirten mahkeme, aynı davadan yargılamanın mükerrer olduğu gerekçesiyle sanık hakkındaki davanın bu suçtan reddine hükmetti.

Mahkeme, maktul Ebru Erdem'e karşı "cinsel istismar" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırırken, bu cezada indirim uygulamadı. Sanık Taş'ın, "çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştığı belirtilmişti.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Serdar Taş'ın "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.