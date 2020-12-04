Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada

Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.