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Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması öldürüldü

Küçükçekmece'de, Iraklı iş insanının koruması binaya gelen silahlı bir kişi tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması öldürüldü

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojistik sektöründe hizmet veren bir firmaya giden ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Iraklı iş insanı N.H.M ile görüşmek istedi. Bina girişindeki danışma bölümünde iki kişiyle bir süre konuşan şüpheli, N.H.M'nin şirkette olmadığını söyleyen koruması Muhammet Şevki Taner'e (50) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden üç mermi ile ağır yaralanan Taner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET KAMERADA

Cinayet anı da şirketin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kişinin korumalarla konuşması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması görülüyor.

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