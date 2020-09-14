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Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı yönünde seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı. 
Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Sefaköy Mevki Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddialara göre Erdal Yaman yönetimindeki İETT otobüsü, hararet yaptığı için yol kenarında durdu. O sırada seyir halinde olan Adem Aca yönetimindeki 34 BP 2916 plakalı kamyonet, İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan Adem Aca ve yanında oturan Yusuf Çatal araç içerisinde sıkıştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşlar araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Basın Ekspres Yolu havalimanı istikameti durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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