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Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı otomobil savrularak kaldırımdaki kadına çarptı

KÜÇÜKÇEKMECE'de minibüsün arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarpıp, iş yerinin bahçesine girdi. Kadının altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı otomobil savrularak kaldırımdaki kadına çarptı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen yolcu minibüsünün arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarpıp, iş yerinin bahçesine girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin bahçesine savrulan kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası çevredekiler hemen kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ile otomobilin sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. 
 

"MİNİBÜS ARKADAN VURUYOR"

Kazayı gören çevre sakini, "Bildiğim kadarıyla yukarıda minibüsle, siyah otomobil geliyor hızlılar bu sırada. Otomobil yavaşlamaya çalışıyor. O sırada minibüs arkadan vuruyor otomobile. Sonrasında da araç buraya çıkıyor. Bir kadın yaralı var yoldan geçen, bir de otomobilin sürücüsü. Onun dışında yaralı yok" dedi.


 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün otomobile arkadan çarptığı, Otomobilin çarptığı kadının savrulduğu ve çevredekilerin kadının yardımına koştuğu görülüyor.

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