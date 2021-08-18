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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

KÜÇÜKÇEKMECE'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu. Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

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