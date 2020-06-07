Küçükçekmece'de yıkılma riski bulunan bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokağı'nda bir inşaat alanının bitişiğindeki 5 katlı binada yaşayanlar, yıkılma tehlikesi bulunan binayı boşalttı.
Sabah saatlerinde binada kalan son aile de çökme riski artan evlerinden ayrıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.
Söz konusu binanın yanındaki 2 katlı binada yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.
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