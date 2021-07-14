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Küçükçekmece'de yolcu minibüsü alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.
Küçükçekmece'de yolcu minibüsü alev alev yandı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Halkalı Eski Bağlar Caddesi Malkoçoğlu Sokak üzerinde yolcu minibüsünde çıktı. Sokak üzerinde boş halde bekleyen Ahmet Ersoy'un kullandığı 34 M 4489 plakalı yolcu minibüsünden bir anda dumanlar yükseldi. Şoför Ahmet Ersoy'un dumana müdahale etmeye çalıştığı sırada alevler minibüsü sardı. Ersoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, çevredeki dükkanlar da hasar gördü.

"CAMLAR PATLADI"

Olayı gören Emre Aydın, "Arabanın yandığını diğer dolmuşçu arkadaşı fark etti. Su dökmeye başladılar. Yağ yandığı için suyu döktükleri için tekerleğe doğru aktı. Sonra tutuşmaya başladı ve camlar patladı. İçerideki sıcak ve basınçtan ötürü camlar patladı fakat öyle şiddetli bir patlama değildi" dedi.

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