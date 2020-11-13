Küçükçekmece'deki park düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı.