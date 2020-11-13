Küçükçekmece'deki park düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı.
CHP'li belediyenin Küçükçekmece'de yenilediği çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü YPG'nin sembollerini andırması büyük tepki toplamıştı.
Tepkilerin ardından söz konusu görseller sökülmüştü.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili terör soruşturması başlatmıştı.
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