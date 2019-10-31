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Küçükelmalı Tabiat Parkı 'cazibe merkezi' olma yolunda

Doğal güzellikler arasındaki göletiyle dikkati çeken ve yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçi ağırlayan Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, yatırımlarla turizmde yeni cazibe merkezi haline gelecek.
Küçükelmalı Tabiat Parkı 'cazibe merkezi' olma yolunda

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, doğa tutkunlarını kendine hayran bırakan Küçükelmalı Tabiat Parkı, yeni yatırımlarla daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Küçükelmalı köyü sınırları içinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki park, Bilecik'e 35, Pazaryeri'ne 8, Bozüyük ilçesine 28, Bilecik-Eskişehir kara yoluna ise 18 kilometre uzakta bulunuyor.

Tabiat parkı, serin havası, çam ormanları arasında huzur veren ortamı ve göletiyle yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Özellikle büyük şehirlerin stresinden uzaklaşmak isteyenler, hafta sonlarında parka gelerek hamak kuruyor, ağaçların gölgesinde dinleniyor. Parkta zamanını balık tutup mangal yaparak geçirenler de oluyor.

Hafta sonları yüzlerce kişinin adeta akın ettiği, doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın, belediyenin iki kurumla hayata geçirmeye başladığı yatırımlarla turizmde cazibe merkezi olması hedefleniyor.

"Her bir karışı birbirinden değerli"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede neredeyse her köyde gölet bulunduğunu ve bu konuda kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Küçükelmalı bölgesindeki göletin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışma başlattıklarını ve ilerleyen dönemlerde daha somut adımlar atılacağını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Eşsiz bir sosyal tesis meydana getiriyoruz. Karavan ve çadır kampı, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapım aşamasında. Köy lokantamızın yapımı tamamlanmak üzere. Bungalov evlerimiz kurulacak. Yerleşik bir düzene kavuşmamız gerekiyordu. Çalışmalar bitince burası turizm cenneti olacak."

Tekin, bölgenin bir süre sonra "göletler diyarı" olarak anılacağını vurguladı.

Bilecik Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile belediyenin ortak çalışma yürüttüğünü bildiren Tekin, parkın her bir karışının birbirinden değerli olduğunu anlattı.

Tekin, "Tarımda ürün yelpazesi güçlü bir ilçeyiz ama doğa turizminde daha da güçlüyüz. Doğa turizmini, yürüyüşü, trekkingi, bisiklet sevenleri buraya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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