Kudüs'te tarihin en büyük yıkımı

İsrail Kudüs’te 1967 yılından itibaren en büyük ev yıkım operasyonunu başlattı. İşgalci güçler 100 evin yıkımına başladı. Yıkım tamamlandıktan sonra 225 ev daha yıkılacak.

Kudüs ve Tarihimiz Derneği Filistin’deki son gelişmeleri içeren Filistin bültenini yayımladı. Bültene göre İsrailli işgal güçleri Kudüs’te 1967 yılından beri en büyük yıkım operasyonunu başlattı. Yaklaşık 100 evi yıkmaya başlayan işgalci güçlerin yıkım tamamlandıktan sonra 225 evi daha yıkacağı belirtildi. Ayrıca Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, yılbaşından bu yana işgal güçlerinin gözaltına aldığı Kudüslü sayısında artış gözlemlendiğini belirtti.

1967’DEN BERİ EN BÜYÜK YIKIM OPERASYONU

İsrailli işgal güçleri Kudüs’e bağlı Sur Bahir beldesinin Vadi El-Hıms Mahallesi’nde ki evleri yıkmaya başladı. Yaklaşık 100 daireyi yıkmaya başlayan işgalci güçler, 1967'den beri en büyük yıkım operasyonuna başladı.

KUDUS’ÜN BATI ŞERİA İLE BAĞLANTISI KESİLECEK

Ayrım Duvarına Direniş Heyeti, 100'den fazla daireyi kapsayan yıkımın 1967'den beri en büyük yıkım operasyonu olduğunu belirterek yıkımı bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Yıkım operasyonunun tamamlanması halinde bölgede 225 daireyi kapsayacak başka bir yıkım operasyonunun başlatılacağı belirtildi. Heyet, yıkımların Kudüs’ü Beytüllahim’den ayırmak üzere bir tampon bölge oluşturmayı ve Kudüs’ün Batı Şeria ile bağlantısını kesmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

GÖZALTI SAYISINDA ARTIŞ

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, yılbaşından bu yana işgal güçlerinin gözaltına aldığı Kudüslü sayısında artış gözlemlendiğini, Kudüs ve beldelerinde ise 900’den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti. Araştırma merkezi, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, yılın ilk altı ayında işgal altındaki topraklarda 2 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve Kudüs’teki göz altıların bu sayının üçte birini teşkil ettiğini kaydetti.

300 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Araştırma merkezi kutsal mekânlarını ve Mescid-i Aksa’yı savunmamaları için Kudüslülerin özel olarak hedef alındıklarını da belirtti. Kudüs’ün tüm beldelerinde ve köylerinde gözaltına alınanlar olduğunu kaydeden araştırma merkezi, göz altıların Kudüs’ün bütün kesimlerini hedef aldığını belirtti. Göz altıların özellikle gençler ve çocuklar üzerinde yoğunlaştığını bildiren Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, yılbaşından bu yana Kudüs’te yaklaşık 300 çocuğun gözaltına alındığını ve 17’sinin 12 yaşından küçük olduğunu belirtti.

İLAÇ KITLIĞI YÜZDE 61’E ULAŞTI

Gazze'deki Filistinli hukukçular, 13 yıldır İsrail ablukası altında kalan Gazze Şeridi’nin devlet hastanelerinde ilaç sıkıntısının gittikçe kötüleştiği konusunda uyardı. Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi (FİHM), ilaç kıtlığının ilaç tedavisi gören binlerce hastanın hayatını tehdit etmesinden endişe duyduğunu belirtti. Merkez, Gazze Şeridi hastanelerindeki ilaç kıtlığının yüzde 61,5’e ulaştığını belirtti.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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