"Kudüs'ü satan kişi olmayacağım"

Mısır'da Sisi ile bir araya geldikten sonra açıklama yapan Filistin lideri Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" diye konuştu.

Filistin lideri Mahmud Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" dedi.

Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti" diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı 'barış planı' nı kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için 'son şans' olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Trump'ın planının, "İsrail'e neredeyse tüm İsrail yerleşimlerini ve Ürdün Vadisi'ni hemen ilhak etme hakkı verdiği" yorumları yapılmıştı.