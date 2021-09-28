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Kuduzla Yoğun Mücadele

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, sahada aşılama yapılarak birçok hastalıkla olduğu gibi kuduz ile de yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi. 
Kuduzla Yoğun Mücadele

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, ilk kuduz aşısını bulan Louis Pasteur’ün ölüm yıldönümü olan 28 Eylül’de kutlanan “Dünya Kuduz Günü” nedeniyle bir açıklama yaptı.
Kuduz hastalığı ile mücadeleye dikkat çekmek için her yıl 28 Eylül’ün “Dünya Kuduz Günü” olarak kutlandığını belirten Başkan Baydın, kuduz hastalığının hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz bir hastalık olduğunu belirterek, Veteriner Hekimlerin gayretleriyle Türkiye’de kuduz hastalığının çok azalmasına rağmen bu hastalığın hala varlığını koruduğunu söyledi.

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ISIRIKLA BULAŞIYOR

Kuduz hastalığının hasta hayvanların ısırmasıyla bulaştığını belirten Baydın, Türkiye’de bulaş kaynağının çoğunlukla yabani hayvanlar olduğunu, yabani hayvanların evcil hayvanlara saldırmasıyla insanlara kadar ulaşan bir zinciri başlattığını söyledi.

TEK SAĞLIK KONSEPTİ

Kuduz hastalığı ile “Tek Sağlık Konsepti” ile mücadele edilebileceğinin altını çizen Baydın, “Veteriner Hekimlerimiz sahada aşılama yaparak birçok hastalıkla olduğu gibi kuduz ile de yoğun bir mücadele yürütüyor. Ancak kuduz gibi hayvanlardan insanlara bulaşan  zoonoz hastalıklarla mücadelede başarı tek sağlık konseptiyle mümkün olabilir. Bunun içinde Veteriner hekimlerin en kısa zamanda sağlık çalışanları içerisine alınıp, haklarının verilmesi gerekir. İnsan sağlığı için bu kadar yoğun çalışıp sağlık çalışanları haklarından faydalanamamak meslektaşlarımızı çok üzmektedir” dedi.  
 

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