Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

Sabah saatlerinde Soner Soruklu'ya ait evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Söndürülen evde bir ayrıntı dikkat çekti.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Altınkaya Mahallesi'nde, Soner Soruklu'ya ait ev yanmaya başladı

Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

BİR TEK KURAN-I KERİM YANMADI

Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı.

İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



