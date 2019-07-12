  • BIST 97.146
  • Altın 260,388
  • Dolar 5,7461
  • Euro 6,4642
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Kulaç atarak yaşama bağlandı

Siirt'te yaşayan ve doğuştan 2 bacağı olmayan bedensel engelli 16 yaşındaki Şan Erten, 1 yıl önce başladığı yüzme sporu sayesinde yaşama tutundu.
Kulaç atarak yaşama bağlandı

Doğuştan engelli lise öğrencisi Şan Erten, ailesinin yönlendirmesiyle geçen yıl yüzme sporuyla tanıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme kursuna kayıt yaptıran Şan, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yapılan Dünya Engelliler Günü özel yarışmasında 200 metre kurbağalama ve sırt üstü kategorisinde ikincilik elde etti.

Aksaray'da yapılan yüzme yarışmasında 100 metre kurbağalama, 200 metre kelebek yarışmasında ve Trabzon'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası milli takım seçmelerinde de ikinci olan Şan Erten, antrenörlerin dikkatini çekti.

Geçen yıl başladığı yüzme sporuyla katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşayan genç sporcu, yaşama bağlandığı sporla daha güzel başarılar elde etmek istiyor. 

"İki bacağım yok diye hayata küsmüştüm"

Şan Erten, daha önce çok mutsuz olduğunu, bacakları olmadığından günün büyük bölümünü evde televizyon karşısında geçirdiğini belirterek, ailesinin ısrarı üzerine başladığı yüzme sporu sayesinde öz güveninin arttığını söyledi.

Ailesinin ve antrenörü Halil Taş'ın kendisine büyük desteği olduğunu kaydeden Şan, hafta içi her gün okuldan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik yüzme havuzunda antrenman yaptığını, milli formayı giymek için kulaç attığını belirtti.

Öz güven eksikliği ve çevresiyle iletişim sorunu yaşayan, tüm engellilerin spora yönelmesi tavsiyesinde bulunan Şan Erten, şöyle devam etti:

"Hayata yüzmeyle bağlandım. Milli takıma seçilerek Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak istiyorum. Daha önce iki bacağım yok diye hayata küsmüştüm. Allah'a binlerce şükürler olsun, hayata çok iyi tutundum. Beni çok destekleyen, hayata bağlanmamı sağlayan ailemin ve hocalarımın yüzünü kara çıkarmayacağım. En büyük isteğim milli yüzücü olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Evden yüzme salonuna tekerlekli sandalye ile geldiği için zorlandığını dile getiren Şan Erten, maddi durumu iyi olmadığı için hayırseverlerden protez bacak desteği beklediğini sözlerine ekledi.

Antrenör Taş: "Şan Erten'den çok umutluyuz"

Yüzme antrenörü Halil Taş da 14 Eylül Anadolu Lisesinde okuyan Şan'ın azmiyle diğer yüzücülere örnek olduğunu aktardı.

Şan Erten'in yarı olimpik yüzme havuzunda hafta içi her gün düzenli antrenman yaparak yarışmalara hazırlandığını anlatan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Şan idealist bir kardeşimizdir. Vaktini evde boş geçirirken ailesinin yönlendirmesiyle 1 yıl önce yüzme branşına kayıt yaptırdı. Çok gayretli olan Şan Erten kısa sürede katıldığı 4 yarışmada madalyalar aldı. Kollarını ve vücudunu çok iyi kullanabilen Şan, serbest, kelebek ve sırt üstü yüzmede tüm rakiplerini geride bıraktı. Milli forma için mücadele ederek ülkemizi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor. Şan Erten'den çok umutluyuz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mübarek Yolculuk Hac İbadeti12 Temmuz 2019 Cuma 00:05
  • Fethullahçı terörle mücadelenin muhasebesi12 Temmuz 2019 Cuma 00:04
  • Bu hafta 10 film vizyona girecek11 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
  • Türkiye'de 31 bin 451 kütüphane var11 Temmuz 2019 Perşembe 16:33
  • İstanbul'u 'Hollandalı' gibi yaşıyor11 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
  • Cam silerken 6. kattan düştü, at sevgisiyle hayata tutundu11 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
  • 'Yüz binde bir görülen hastalık' 3 çocuğunda da çıktı11 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
  • Ekmeğini samandan kazanan işçilerin toz ve sıcakla imtihanı11 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
  • Tedavi ettiği sokak kedilerine sıcak yuva arıyor11 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
  • 'Süper anneanne' 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi11 Temmuz 2019 Perşembe 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti