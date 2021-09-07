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Kula'da iki ev yangında kül oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, birbirine bitişik iki katlı iki ev küle döndü.
Kula'da iki ev yangında kül oldu

Yangın, saat 18.15 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi 158 sokak üzerinde bulunan Uğur Kılınçlıoğlu ile Ali Şahin'e ait iki katlı evlerde çıktı. İddiaya göre, bitişik iki evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Bir evin zemin katında bulunan küçükbaş hayvanlar, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Bu arada yanan evlerin dar sokakta olması ve içeride bulunan samanların da alev alması yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Mahallelinin yardımıyla yangın başka evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iki ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan iki vatandaş, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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