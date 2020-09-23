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Kula'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı.
Kula'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle salgının önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakam Kemal Duru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve kolluk kuvetlerinin katıldığı geniş kapsamlı denetim yapıldı. Kaymakam Duru, salgın nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralına vatandaşların ve esnafların uyup uymadığını denetledi. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Duru, salgın sürecini birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyum sağlayarak atlatacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, koronavirüs salgınının Türkiye'de başlamasından itibaren uygulanan denetimlerde, cezai işlem uygulanan kişi sayısı 107 oldu. Salgın sürecini daha iyi yönetmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerin ve cezai işlemlerin daha da sıklaştırılacağı ifade edildi.

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