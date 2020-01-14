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'Kulağına kar suyu kaçan hamsi' yüz güldürüyor

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsinin kilosu 10 liraya kadar düşerken, Edirne'de 5 liradan alıcı buluyor.
'Kulağına kar suyu kaçan hamsi' yüz güldürüyor

Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bugünlerde bol çıktığını söyledi.

Karakaş, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Ciddi fırtınalardan sonra havaların açmasıyla beraber İstanbul Boğazı'ndan, İğne Ada bölgesine kadar hamsi var. O bölgede ciddi anlamda hamsi bol çıkıyor. Çok kaliteli bir hamsi, iri yapılı. Tam yağlandığı zaman denizin yeterince soğukluğa ulaşmasıyla birlikte tabiri caizse hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Bu durum hemen tezgahlarda da etkisini gösterdi." dedi. 

Hamsinin bol çıkmasıyla fiyatının 20 liradan 10 liraya kadar düştüğünü vurgulayan Karakaş, mezgitin ve istavritin de 10-15 liradan satıldığını söyledi.

Balıkçı Necdet Güler de bol miktarda hamsi nedeniyle vatandaşların tezgahlara akın ettiğini, bugünlerde hamsi yemenin çok faydalı olduğunu belirtti.  

Edirne'de fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü 

Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Yasem Eren'in kilogramı 5 liradan satışa sunduğu Karadeniz hamsisinden almak isteyen vatandaşlar, tezgahta yoğunluk oluşturdu. 

Eren, yaptığı açıklamada, İğneada'dan getirdikleri hamsinin fiyatının vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Hamsi fiyatının 25 liradan 5 liraya düştüğünü anlatan Eren, "Dün 10 liraydı bugün 5 liraya düştü. Yarın 2,5 liraya bile satabiliriz. Şu an 10 ton kadar balık var. Akşama kadar biter. Vatandaşlar buzdolabına koymak için 5-10 kilogram alıyorlar. İğneada'da bol balık çıkıyor. Aşağı yukarı bir hafta sürmesini bekliyoruz." dedi. 

Vatandaşlardan Mehmet Koç da ucuz olduğu için 4 kilogram hamsi aldığını, bu fiyata herkesin balık yiyebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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