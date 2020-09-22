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Kulağından çıkanı görünce şok geçirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına giren sinek, yapılan operasyonla çıkarıldı. 
Kulağından çıkanı görünce şok geçirdi

Poyraz Mahallesi'nde yaşayan Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına girdi. Bunun farkında olmayan ve kulağından gelen ses nedeniyle geceyi uykusuz geçiren Korkmaz, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki doktorlar Korkmaz'ın kulağından ses geldiğini söylemesi üzerine yaptıkları muayenede kulağında canlı bir sinek olduğunu fark etti. Daha sonra yapılan operasyonla Korkmaz'ın kulağındaki canlı sinek çıkarıldı.

İncir toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktığını belirten Korkmaz, "İncir toplamak için bahçemizde bulunan incir ağacına çıktım. İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim. Eve gittikten bire süre sonra kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım.  Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen hastaneye giderek, doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah'a şükür sinek çıkınca rahatladım" dedi.

İLK DEFA CANLI BİR SİNEKLE KARŞILAŞTIK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık.  Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha önce de buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kulak içinde ilk defa bir canlı sinekle karşılaştık" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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