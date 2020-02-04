  • BIST 122.136
  • Altın 297,971
  • Dolar 5,9670
  • Euro 6,5865
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Kulağını saran tümörden kurtulmak istiyor

Hatay'da 7 yıldır damar tümörü hastalığı ile mücadele eden çiftçi Muharrem Yılmaz, kulağını saran ve sık sık kanayan tümörden kurtulmak istiyor.
Kulağını saran tümörden kurtulmak istiyor

Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan hemanjiom (damar tümörü) hastası 33 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine kulağındaki rahatsızlık nedeniyle yıllardır bir çok hastane dolaştığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Küçük yaşlarda kulağında küçük kızarıklıklar olduğunu, sonradan kulağında büyüme ve kanama oluştuğunu anlatan Yılmaz, "7 yıldır kulağımda kızarıklıkla birlikte büyüme meydana geldi. Birkaç kez çeşitli hastanelerde ameliyat oldum ancak sağlıklı bir sonuç alamadım. Kulağımda kanamalar meydana geliyor, perişan durumdayım, görünüm olarak da hoş değil. Bu sorunumu çözecek doktor ve hastane arıyorum." dedi.

Çiftçi olduğunu ve tüm kazancını tedavisi için harcamaya hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, ilgililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Yılmaz'ın kuzeni Bilal Yılmaz da amcasının oğlu ile yakından ilgilendiğini ancak derdine bir çare bulamadıkları için çok üzüldüklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şah kartallarının sayısı azalıyor04 Şubat 2020 Salı 09:56
  • Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi04 Şubat 2020 Salı 09:40
  • Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı04 Şubat 2020 Salı 08:36
  • Avustralya'da koala katliamı04 Şubat 2020 Salı 08:24
  • 17 Ağustos’tan 24 Ocak’a04 Şubat 2020 Salı 00:05
  • İçeride Ahlaksızlık, Dışarıda Savaş Tamtamları!04 Şubat 2020 Salı 00:04
  • Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor03 Şubat 2020 Pazartesi 16:48
  • Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış03 Şubat 2020 Pazartesi 16:42
  • Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu03 Şubat 2020 Pazartesi 16:41
  • Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi03 Şubat 2020 Pazartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti