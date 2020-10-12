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Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı

Hatay'daki orman yangınında alevlerin sıçramasıyla tamamen kullanılamaz hale gelen bir evde, çekmecedeki Türk bayraklarının yanmaması dikkati çekti.
Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı

Hatay'ın Belen ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi’ndeki 3 çocuk babası emekli İlhan Saydam’ın evini de kullanılamaz hale getirdi.

Ormanlık alandan evine sıçrayan alevlerde tüm eşyaları küle dönen Saydam'ın, yatak odasında çekmecede duran Türk bayrakları ise zarar görmedi.

Evinde gazetecilere açıklamada bulunan İlhan Saydam, evi alevlerin yaklaşmasıyla terk ettiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini belirten Saydam, acı bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Zor da olsa girdikleri evlerinde çekmeceleri kontrol ettiğini ifade eden Saydam, yatak odasında bütün eşyaların kül olduğunu, sadece 4 Türk bayrağının yanmadığını anlattı.

Saydam, yanmayan Türk bayraklarından birisini de evinin girişine astı.

Dün incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da evi yanan aileyi ziyaret etmişti.

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