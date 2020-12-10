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Kullanıcılar kış günlerinde sayaç dayatmasına tepkili

Başkentgaz, doğal gaz sayaçlarını kartlı sistemden faturalıya geçirmek için ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin, gaz yükledikleri kartları kullanıma kapatmaya başladı. Kullanıcılar salgın ve kış günlerinde yapılan bu dayatmaya tepkili. 
Kullanıcılar kış günlerinde sayaç dayatmasına tepkili

Başkentgaz’ın, ön ödemeli kartlı sayaç abonelerine faturalı sayaç dayatması, kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Kartlı sayaçları çeşitli engellemelerle faturalıya geçirmeye çalışan Başkentgaz’ın, abonelerinden “güvence bedeli” kapsamında yeniden para istemesi, vatandaşları öfkelendiriyor.  Aboneleri, kartlı sistemden faturalı sisteme geçirmek için kış aylarında ve salgının hızla yayıldığı bu günlerde ön ödemeli sayaçlara gazın yüklendiği kartların kullanıma kapatılmasına vatandaşlar sert tepki gösteriyor.

9d5583a0-a268-4fea-95a4-a3acae3e3362.jpg“DEĞİŞİME ZORLAMAK İÇİN DOĞAL GAZ KARTIMI KULLANIMA KAPATTILAR”
Doğalgaz sayaçlarının kartlı sistemden faturalı sisteme geçmesi için bu zor günlerde adeta bir dayatma yapıldığı ileri süren Başkentgaz mağduru Zeynep Göktaş, “Düzenli olarak kartıma doğal gaz yükleyen birisiyim. Önceki gün Etimesgut Eryaman’daki evime yakın bir noktada bulunan PTT’ye gaz almaya gittim; ancak oradaki yetkili kartımın kullanıma kapatılmış olduğunu söyledi. Ben de hemen Başkent Doğalgaz’ın müşteri hizmetlerini aradım. Görüştüğüm yetkili sayacımın bozuk olduğunu güvence bedelini yatırdıktan sonra değişimin yapılacağı bilgisini verdi. Sayacımın bozuk olduğunu söyledi; ama benim sayacım, kombim çalışıyor, hiçbir sorun yok. Çalışan şeyi ‘bozuk’ diye değiştirmeye zorluyorlar.  “Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmış” diyorlar; ama bana herhangi bir bildiri gelmedi” dedi. 

“ ALLAH’TAN REVA MIDIR BU?”
Ön ödemeli sayacının kartına gaz yüklemesi yapılmadığı için faturalıya geçme konusunda mecbur bırakıldığını kaydeden Göktaş, “Aralık ayındayız, virüsten dolayı herkes perişan. Başkent Doğalgaz sayaç değişimi yapmak için gaz vermiyor. Allah’tan reva mıdır bu? Pandemi bir yandan, soğuk ayrı bir yandan. Mecbur bırakıldığımız durum bizi çok üzdü ve sinirlendirdi. EPDK, ‘Vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki, yeni sayaçlar dağıtım şirketlerinin mülkiyetindedir bu sebeple müşteriden sayaç bedeli veya sayaç değişim bedeli kesinlikle talep edilemez’ diyor ama bizden güvence bedeli isteniyor. Yazıktır, günahtır” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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