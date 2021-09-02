Kültür Bakanlığı kontrolör personel alım ilanı yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kültür Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı yapacak. Başvurular 6 Eylül 2021 pazartesi günü başlıyor. Kültür Bakanlığı kontrolör personel alım ilanı detayları haberimizde: