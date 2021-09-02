Kültür Bakanlığı kontrolör personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kültür Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı yapacak. Başvurular 6 Eylül 2021 pazartesi günü başlıyor ve 10 Eylül’e kadar sürecek.
Başvurular Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.
Kültür Bakanlığı kontrolör personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN.
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