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Kültür Bakanlığı’na sözleşmeli sanatçı alım ilanı yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, sözleşmeli sanatçı alacak. Kültür Bakanlığı’na sözleşmeli sanatçı alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvurular başladı ve 24 Kasım'da sona eriyor. Adaylar arasında sınav yapılacak.
Kültür Bakanlığı’na sözleşmeli sanatçı alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalıştırılacak sözleşmeli sanatçı alacak. 

Kültür Bakanlığı’na sözleşmeli sanatçı alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

İlana göre başvurular 15 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında e devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. 

Adaylar arasında sınav yapılacak. Alınacak olan sanatçılar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve  Bursa illerinde istihdam edilecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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