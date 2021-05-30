Örnek Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanlarının olduğu dev merkez tamamlandı. Kültür merkezine kayıtlar sürüyor.

Örnek Mahallesi, Gülaçan Sokak’ta bulunan dev merkez, açılış için hazır... Kültür, spor ve eğitim merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Balcı "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaptığımız merkezimiz tamamlandı. Kayıtlar alınmaya başlandı. Büyük ilgi gösteren, kayıt olmak için gelen, her yaştan mahalle sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.

HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Merkezin her yaştan mahalleliye hitap edecek şekilde tasarlanmış, çok özel bir yatırım olduğunu da belirten Başkan Asım Balcı, "Merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez...

7'den 70'e herkes için mutluluk kaynağı olmasını arzu ettik, merkezimizi buna göre tasarladık. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek” ifadelerini kullandı.

HER DETAYI ÖZENLE TASARLANDI

Yaklaşık 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan merkez, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki tüm bölümler, vatandaşların rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detay üzerinde titizlikle duruldu. Merkezin içerisinde; kütüphane, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi, çocuklar için bir oyun alanı ve engelliler için de bir merkez bulunuyor. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya var.