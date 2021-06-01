Kültür Sanat muhabirleri Aydın’da buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” projesinin ikinci durağı Aydın.

2013 yılında kurulan ve Medya sektöründe Kültür sanatla iştigal Gazeteci ve yazarları çatısı altında toplayan Kültür Sanat Muhabirleri derneğinin organizasyonunda gerçekleştirilecek “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinliğinin bu yıl ki ikinci durağı Aydın olacak. Anadolu’nun çeşitli illerinden Aydın’a gelecek Kültür sanat muhabirleri, Ege’nin incisi ve Efeler diyarı Aydın’da Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden birisi haline gelen Didim’de toplanarak, Söke, Kuşadası ve Aydın merkezinde Tarihi ve Kültürel değerleri yerinde görüp inceleyecek.

Didim Belediyesi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğin açılış toplantısı 3 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00’da Didim Marina restoran da gerçekleştirilecek. Toplantıda Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir açılış konuşması yapacak. Aydın yerel yöneticilerinin katılımı ve İl Kültür Müdürlüğünce Aydın ilinin tarihi ve kültürel değerleri hakkında Kültür sanat muhabirlerine bilgilendirmeler yapılacak. 4-5 Haziran tarihlerinde ise Kültür sanat muhabirlerine Didim, Söke, Kuşadası ve Aydın merkezde tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme ve inceleme fırsatı sunacak geniş bir gezi programı düzenlenecek.

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının ikincisi hakkında bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, amaçlarının keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi Kültür Sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla Ülkemizin dört bir yanına bu güzellikleri duyurmak olduğunu kaydetti.

Bu manada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projelerine verdikleri katkının oldukça önemli olduğunu belirten Gökdemir “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz hanımefendiye Kültür Sanat muhabirlerine böyle bir fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız bu proje ile aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da önemle üzerinde durduğu İç Turizmin hareketlenmesinde katkı sağladığımıza inanıyoruz. Meslektaşlarımızın gezip gördükleri tarihi ve kültürel değerleri gazete, televizyon ve internet haber portallarında yayınlayarak okuyucularına aynı zamanda ayna tutmuş olduklarını görüyoruz. İnsanlarda merak uyandırıyoruz ve mutlaka o bölgeyi görmeleri gerektiği yönünde bir kanaat oluşturuyoruz” dedi.

İbrahim Gökdemir, Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin Aydın’dan sonra Haziran ayı içerisinde Diyarbakır devam edip, Temmuz ayının ilk yarısında Hatay ve Trabzon illeriyle tamamlanacağını da belirtti.