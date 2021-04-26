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Kültür ve Sanat Etkinliklerine Online Çözüm

Çankırı Belediyesi, corona virüs salgını sebebi ile kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlara online olarak ulaştırıyor.
Kültür ve Sanat Etkinliklerine Online Çözüm

Evlerde geçirilen zamanı daha verimli ve kaliteli kılmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hemşehrilerini sosyal medya üzerinden etkinliklere davet ederek “Salgın sebebi ile faaliyetlerimizi online ortama taşıdık. Konser ve seminerlerimize halkımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz. Ramazan ayında ise pandemiden dolayı aynı iftar sofrasında buluşamasak da aynı sohbette bir araya gelmeyi uygun bulduk. İzleyicilerimize iyi seyirler diliyorum.” dedi. 

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Çankırı’da Online Ramazan Sohbeti
Pandemi süreci sebebi ile etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Çankırı Belediyesinin Ramazan Ayı Özel Programı devam ediyor. İmraniye Camii Müezzini Satılmış Akyol’un anlatımı ile T.C. Çankırı Belediyesi facebook hesabı üzerinden her Perşembe saat 17.30’da yayınlanan program, Ramazan sohbetini Çankırı halkı ile buluşturuyor. 

Çankırı Belediyesi, online Ramazan sohbeti ile her hafta Perşembe günü iftar öncesinde evlere konuk oluyor. Ramazan ayı süresince devam edecek programda dini sohbetin yanı sıra dualar da ediliyor. 

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Online Konser, Online Seminer
Online ortama taşınan etkinlikler kapsamında; Çankırı Belediyesi Türk Halk Müziği Ekibi tarafından düzenlenen canlı konserler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan seminerler de yer alıyor. 23 Nisan dolayısı ile Çocuk Meclisinin geçtiğimiz hafta düzenlediği “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” konulu seminer, çocukların ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Birçok konuda farkındalık oluşturmak için yapılan seminerlerin devam edeceği bildirildi. 

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